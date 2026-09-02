AVIS di Agropoli: ecco il calendario con gli appuntamenti di settembre 2026 per la raccolta sangue

L’AVIS Comunale di Agropoli ODV ha reso noto il programma ufficiale delle giornate dedicate alla donazione di sangue per il mese di settembre 2026. L’operatività dell’Unità di Raccolta è stata confermata a seguito dell’autorizzazione concessa dal Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’ASL Salerno, guidato dal dott. Giovanni D’Arena, in risposta alla richiesta formale presentata dal presidente dell’associazione, Rosario Capozzolo. La continuità del servizio garantisce un supporto fondamentale alle strutture sanitarie della rete locale e ai pazienti che necessitano di trasfusioni quotidiane o d’emergenza.

Un presidio di solidarietà nel Cilento dal 1998

Fondata nel 1998, l’AVIS Comunale di Agropoli rappresenta un pilastro della promozione della salute e della solidarietà in tutto il territorio cilentano. L’associazione lancia un nuovo appello alla sensibilità della cittadinanza, invitando sia i donatori abituali sia chi si avvicina per la prima volta a questo gesto a prenotare la propria donazione. La domanda di emocomponenti negli ospedali rimane elevata e costante; pertanto, il contributo della comunità è essenziale per evitare carenze critiche nei reparti operativi.

Ecco il calendario per la raccolta sangue

ALBANELLA

Domenica 13 settembre – Borgo San Cesareo, presso Associazione “La Panchina” – dalle 8:00 alle 12:00

AGROPOLI

Domenica 6 settembre – sede di Via Cannetiello n. 26 – dalle 8:00 alle 12:00

– sede di Via Cannetiello n. 26 – dalle Lunedì 7 settembre – sede di Via Cannetiello n. 26 – dalle 8:00 alle 12:00

– sede di Via Cannetiello n. 26 – dalle Giovedì 10 settembre – sede di Via Cannetiello n. 26 – dalle 8:00 alle 12:00

– sede di Via Cannetiello n. 26 – dalle Lunedì 14 settembre – sede di Via Cannetiello n. 26 – dalle 8:00 alle 12:00

– sede di Via Cannetiello n. 26 – dalle Giovedì 17 settembre – sede di Via Cannetiello n. 26 – dalle 8:00 alle 12:00

– sede di Via Cannetiello n. 26 – dalle Domenica 20 settembre – sede di Via Cannetiello n. 26 – dalle 8:00 alle 12:00

– sede di Via Cannetiello n. 26 – dalle Lunedì 21 settembre – sede AVIS di Agropoli – dalle 8:00 alle 12:00

– sede AVIS di Agropoli – dalle Giovedì 24 settembre – sede AVIS di Agropoli – dalle 8:00 alle 12:00

– sede AVIS di Agropoli – dalle Lunedì 28 settembre – sede AVIS di Agropoli – dalle 8:00 alle 12:00

CAPACCIO SCALO

Domenica 13 settembre – Piazza Santini – dalle 8:00 alle 12:00

CASTEL SAN LORENZO

Domenica 20 settembre – Via Roma – dalle 8:00 alle 12:00

MONTECORICE

Domenica 27 settembre – Via Marina Nuova n. 47 – dalle 8:00 alle 12:00

OLIVETO CITRA

Domenica 27 settembre – Piazza Europa – dalle 8:00 alle 12:00

ROCCADASPIDE

Venerdì 25 settembre – Presidio Ospedaliero – dalle 8:00 alle 12:00

TRENTINARA

Domenica 6 settembre – Piazza dei Martiri – dalle 8:00 alle 12:00

L’importanza di donare: un aiuto concreto per le emergenze

La donazione di sangue costituisce un atto di civiltà anonimo, gratuito e sicuro, indispensabile per garantire l’attività dei reparti di pronto soccorso, l’esecuzione di interventi chirurgici programmati e il prosieguo delle terapie oncologiche o croniche. Ogni singola sacca prelevata viene analizzata e destinata a soddisfare i fabbisogni trasfusionali territoriali, trasformandosi in una risorsa vitale per chi affronta situazioni cliniche complesse.

Come prenotare e contattare la sede

Per partecipare alle giornate di raccolta di settembre 2026, evitare attese e ricevere tutte le indicazioni idonee sul digiuno e sulla salute pre-donazione, è consigliabile prenotare il proprio turno. La sede AVIS di Agropoli è raggiungibile telefonicamente al numero 345 8389667 oppure attraverso i canali di comunicazione ufficiali dell’associazione.