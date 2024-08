Cilento, grave carenza di sangue: l’appello del presidente Avis di Agropoli, Rosario Capozzolo

Grave carenza di sangue in regione Campania. Negli ospedali del Cilento, in particolare presso il presidio San Luca di Vallo della Lucania, c’è bisogno di sangue ogni giorno, nel periodo estivo ancora di più.

Il sangue serve per gli interventi chirurgici programmati, per le emergenze dal pronto soccorso, per le trasfusioni continue di cui necessitano i pazienti microcitemici e i pazienti domiciliari. «Chiediamo uno sforzo straordinario ai cittadini, in particolare ai giovani: prima di partire per le vacanze estive, recatevi nei centri trasfusionali e donate!», questo l’appello del presidente dell’Avis di Agropoli Rosario Capozzolo.

«Donare il sangue è un atto di solidarietà, un gesto semplice — conclude — con il quale è possibile salvare molte vite».