Donazione di sangue nel Cilento: la nuova campagna a Sapri

L’Associazione Donatori Volontari di Sangue del Cilento ha lanciato una nuova campagna di sensibilizzazione promossa in occasione del rientro dalle vacanze estive. L’iniziativa punta a sostenere le riserve ematiche locali, invitando residenti e turisti di ritorno nel territorio a compiere un atto di solidarietà concreto presso le strutture sanitarie della zona.

Un’iniziativa speciale all’ospedale di Sapri

Per rispondere al fabbisogno strutturale di emocomponenti, l’associazione ha organizzato una giornata interamente dedicata alla raccolta per domenica 6 settembre. L’appuntamento si terrà dalle ore 8:00 alle ore 12:00 presso l’Unità di Raccolta Sangue dell’ospedale “Immacolata” di Sapri.

I promotori dell’evento hanno sintetizzato lo spirito della mobilitazione attraverso un messaggio diretto: “Quando torno al mio paese… vado a donare! Rientro dalle ferie e sono ritornato nel Cilento: è ora di andare anche a donare il sangue, un gesto che fa la differenza”. L’obiettivo è quello di unire il legame con il territorio a una responsabilità sociale condivisa, garantendo continuità alle attività terapeutiche e di emergenza del presidio ospedaliero.

Come donare durante la settimana e contatti utili

La possibilità di contribuire non si limita alla sola giornata domenicale. L’Unità di Raccolta dell’ospedale di Sapri garantisce infatti un servizio ordinario attivo dal lunedì al sabato, nella fascia oraria compresa tra le ore 8:00 e le ore 11:00.

Per richiedere informazioni, prenotare il proprio prelievo o verificare i requisiti di idoneità alla donazione, sono stati messi a disposizione canali telefonici dedicati: