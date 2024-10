Autovelox sulla Bussentina: la Prefettura di Salerno ricorda al Comune di Buonabitacolo i vincoli normativi: “Le sanzioni non saranno valide”

La vicenda legata all’installazione di un autovelox sulla Bussentina nel Comune di Buonabitacolo è stata oggetto di polemiche soprattutto da parte dei cittadini che ritengono lo strumento utile solo a “fare cassa” e a non scongiurare il rispetto delle norme sulla sicurezza stradale.

La nota della Prefettura

Recentemente, la Prefettura di Salerno ha inviato una nota al sindaco di Buonabitacolo, Giancarlo Guercio, proprio riguardo all’installazione dell’ autovelox sulla Strada Statale Bussentina. La comunicazione si basa sul Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti datato 11 aprile 2023, il quale stabilisce che non possono essere collocati nuovi autovelox con controllo remoto fino all’adozione di un nuovo provvedimento autorizzatorio, ancorché rientranti nel decreto prefettizio del 6 agosto 2010.

La precisazioni

La Prefettura ha quindi consigliato al Comune di Buonabitacolo di presentare un’apposita istanza per l’autorizzazione all’installazione di nuovi dispositivi di controllo della velocità. Nella nota si evidenzia che, in attesa dell’istruttoria con l’organo di Polizia Stradale e l’ente proprietario della strada, non sarà possibile installare alcun autovelox. Qualora venissero collocati senza le necessarie autorizzazioni, le sanzioni amministrative irrogate potrebbero risultare illegittime.