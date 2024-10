Autovelox sulla Bussentina a Buonabitacolo, “Sanza centrodestra” a Guercio: “Scelta sbagliata”

In merito all’installazione dell’autovelox sulla strada “Bussentina” nel Comune di Buonabitacolo, interviene l’Associazione “Sanza, centrodestra”, attraverso una nota firmata dal presidente Vito Fico e indirizzata al sindaco Giancarlo Guercio. Nella comunicazione, Fico esprime il dissenso dell’associazione nei confronti dell’iniziativa del sindaco, definendo l’installazione dell’autovelox “la scelta peggiore per affrontare i presunti problemi di bilancio del Comune”.

L’invito dell’associazione

L’associazione invita Guercio a considerare l’idea di rimuovere il dispositivo, sottolineando che esso crea disagi per molti cittadini. Inoltre, Fico suggerisce al sindaco di collaborare con il Comune di Padula per sollecitare l’ANAS a completare il collegamento della Bussentina all’autostrada A2, un progetto avviato negli anni ’70. Tale intervento, secondo Fico, è essenziale per porre fine alle lunghe code estive che si originano a partire dal posizionamento dell’autovelox fino all’incrocio tra la SS517 e la SS19.