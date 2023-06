Autonomia Differenziata: un ponte tra Meridionalismo Storico e Neomeridionalismo per il Futuro dell’Italia, appuntamento a Sant’Arsenio

Si terrà il prossimo venerdì 9 Giugno 2023, in Piazza dei Padri Domenica a Sant’Arsenio, l’incontro sul tema “Autonomia Differenziata: tra Meridionalismo Storico e Neomeridionalismo”, organizzato dal Comune di Sant’Arsenio in collaborazione con l’associazione “O.S.A.R.E.”

L’appuntamento

L’evento, che avrà luogo alle ore 18:30 presso il Teatro Comunale “G. Amabile”, vedrà illustri personalità analizzare il D.D.L. “Autonomia Differenziata” da diverse prospettive: storica, sociale ed economica. Dopo i saluti di Francesco D’Amato, rappresentante dell’Associazione “O.S.A.R.E.”, interverranno Donato Pica, sindaco di Sant’Arsenio, Carmine Pinto, Docente Ordinario dell’Università degli Studi di Salerno, e Andrea Manzo, giornalista.

L’obiettivo di questo momento di incontro e confronto è comprendere quali scenari futuri potrebbero emergere dall’attuazione dell’Autonomia Differenziata per l’Italia nel suo complesso, per il sud Italia e, in particolare, per la Regione Campania.

Le finalità

L’interesse verso questa tematica nasce dalla necessità di approfondire il dibattito e promuovere una riflessione condivisa sulle implicazioni che l’Autonomia Differenziata potrebbe comportare. Saranno esaminate le opportunità e le sfide che tale forma di autonomia potrebbe presentare, tenendo conto sia degli aspetti storici legati al meridionalismo, sia delle prospettive di un “neomeridionalismo” più attuale.

L’incontro rappresenta un’importante occasione per la comunità locale e per tutti coloro che sono interessati a comprendere meglio le dinamiche che coinvolgono il sud Italia e il suo rapporto con il resto del Paese. Sarà un momento di dibattito aperto, dove si potranno esprimere diverse opinioni e confrontarsi su temi di grande rilevanza per il futuro della nostra nazione.

Sarà un’occasione per dare voce a nuove idee e soluzioni innovative che possano favorire lo sviluppo e il benessere del sud Italia, contribuendo così a ridurre le disuguaglianze territoriali e a creare un Paese più coeso e solidale.