“Olimpiade del Riciclo”: a Sant’Arsenio la cerimonia di chiusura tra sostenibilità e sensibilizzazione ambientale

Si terrà Giovedì 8 Giugno 2023, la giornata conclusiva del progetto “Olimpiade del Riciclo” organizzato dal Comune di Sant’Arsenio, in collaborazione con la ditta “R.A.F” e che ha coinvolto i piccoli alunni e le alunne della scuola Primaria di Sant’Arsenio.

La cerimonia di chiusura

L’appuntamento è alle ore 11.00 in Piazza “Domenico Pica”. Sarà un momento di festa e di premiazione per tutti i partecipanti che si sono impegnati nel promuovere la sensibilizzazione ambientale nella loro comunità.

L’azienda “R.A.F.” che svolge il servizio ecologico sul territorio comunale di Sant’Arsenio, consegnerà dei riconoscimenti speciali agli alunni coinvolti nel progetto. Saranno premiati per il loro impegno nel riciclaggio, nell’utilizzo consapevole delle risorse e nella promozione di uno stile di vita sostenibile.

Gli interventi

Saranno presenti importanti personalità del comune, tra cui il sindaco Donato Pica, il consigliere comunale delegato all’ambiente Maurizio Ippolito e la consigliera comunale delegata alla scuola Annamaria Mazzariello. Sarà un’occasione per sottolineare l’importanza dell’educazione ambientale fin dalla giovane età e per ringraziare i partecipanti per il loro impegno e la loro dedizione.

Inoltre, durante l’evento, la dott.ssa Valentina Iannone dell’Associazione “Ad alta voce”, che si è occupata delle attività nell’ambito del progetto, terrà un breve intervento per condividere le esperienze e i risultati raggiunti durante il percorso di sensibilizzazione ambientale.

Le finalità

L’“Olimpiade del Riciclo” è stata un’opportunità preziosa per insegnare ai giovani studenti l’importanza del rispetto dell’ambiente e dell’adozione di comportamenti eco-sostenibili. Grazie a questo progetto, i bambini hanno imparato a differenziare i rifiuti, a riciclare correttamente e a prendersi cura del proprio territorio.

La cerimonia di chiusura del progetto sarà un momento di celebrazione e di riflessione sull’importanza di preservare l’ambiente per le future generazioni. Si spera che l’impegno dimostrato dai giovani partecipanti possa ispirare anche gli adulti a prendere coscienza dell’importanza della sostenibilità ambientale e a adottare comportamenti responsabili nella gestione dei rifiuti.

Si auspica che in futuro simili iniziative possano essere replicate in altre scuole e comunità, per diffondere la cultura del riciclo e contribuire a un futuro più sostenibile per tutti.