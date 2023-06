Cilento: Comune punta a realizzare una postazione per veicoli elettrici

Il Comune di Salento, guidato dal sindaco Gabriele De Marco, punta a realizzare una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici nel territorio comunale. L’Ente cilentano ha così aderito alla proposta della Ditta Be Charge SRL con sede a Milano approvando il relativo protocollo d’intesa. La proposta presentata consente all’Amministrazione Comunale di dotare il proprio territorio di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici senza oneri a carico della collettività.

La rete delle postazioni di ricarica

Sono già oltre 2000 i comuni italiani che ospitano le colonnine di ricarica, della ditta Be charge e che tutti gli investimenti sono a carico della medesima. Le infrastrutture installate sul territorio entreranno a far parte di una delle reti di ricarica europee più estese e performanti, nonché interoperabili a livello internazionale (ad oggi la rete della società richiedente conta più di 10.000 punti ricarica con un piano complessivo di 35.000 da realizzare nei prossimi due anni).

I vantaggi delle auto elettriche

Salento è soltanto uno degli ultimi comuni che hanno scelto di investire sulla mobilità elettrica. I benefici ambientali sono enormi: minore emissioni di PM 10 con conseguente miglioramento della qualità dell’aria e risparmio energetico con minor spreco di risorse.

Sempre più comuni si affidano alle colonnine per la diffusa presenza di auto elettriche che offre degli incoraggianti vantaggi verso una maggiore sostenibilità ambientale nel mondo dei trasporti. Una delle principali cause dell’inquinamento, infatti, è legato alle emissioni in atmosfera dei veicoli a combustione interna.