Auto contro un cinghiale, grave 50enne di Agropoli

Un uomo di 50 anni, residente ad Agropoli ma domiciliato a Cicerale, è stato ricoverato in rianimazione all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania dopo un grave incidente stradale avvenuto questa notte.

L’incidente

Il malcapitato stava tornando a casa quando la sua auto ha impattato violentemente contro un cinghiale sulla strada provinciale che collega Cicerale ad Ogliastro Cilento, all’altezza dell’incrocio per Finocchito. L’impatto è stato violento e ha causato al 50enne diverse ferite gravi, tra cui costole rotte, una compressione toracica e un trauma cranico. Per fortuna non sarebbe in pericolo di vita.

Soccorsi e ricovero in rianimazione

Allertato dai passanti, sul posto è intervenuto prontamente il 118 che ha prestato le prime cure al ferito e lo ha poi trasportato d’urgenza all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania dove è stato ricoverato in rianimazione.

L’incidente riaccende i riflettori sul problema della presenza incontrollata di cinghiali sulle strade, che negli ultimi anni ha causato numerosi incidenti, anche con esiti mortali.