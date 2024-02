Automedica contro cinghiale: incidente sulla Cilentana

Ancora incidenti stradali provocati dai cinghiali in Cilento. Questa volta ad incappare in un ungulato è stata un’automedica. La vettura adibita al trasporto sangue ieri mattina transitava sulla Cilentana tra Cuccaro Vetere e Sapri quando un cinghiale di grossa taglia è spuntato all’improvviso dalla vegetazione ai margini dell’arteria.

L’incidente

L’autista non è riuscito ad evitare l’animale e l’automedica lo ha colpito in pieno. Il cinghiale è morto sul colpo mentre la vettura è rimasta danneggiata. Per fortuna, invece, non si segnalano feriti. L’episodio è accaduto intorno alle ore 6:45. Il personale Anas è poi dovuto intervenire sul posto per rimuovere l carcassa.

I precedenti

Quello di ieri mattina è soltanto l’ultimo incidente stradale provocato dai cinghiali che sempre più rappresentano un pericolo non soltanto per le colture agricole ma anche per la pubblica incolumità.

Negli ultimi mesi il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ha avviato delle iniziative per combattere la diffusione dei cinghiali, con una filiera di sele controllori e centri di raccolti. Il presidente Giuseppe Coccorullo si è detto soddisfatto dei risultati finora ottenuti.