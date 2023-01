Auto a fuoco sulla SS18 a Sapri: paura per la conducente

Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi lungo la Strada statale 18 nei pressi del porto di Sapri. Un’auto, una FIAT 600 con a bordo una 27enne ha improvvisamente preso fuoco.

Auto a fuoco a Sapri: il caso

Una coltre di fumo nero velocemente si è alzata verso l’alto. Motivo per il quale la conducente, spaventata per quanto stesse accadendo e resasi conto che c’era qualcosa che non andava per il verso giusto, ha allertato subito le forze dell’ordine.

Sul posto tempestivo e immediato è stato l’arrivo dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro Bussentino diretti dal Caposquadra Pietro Arace.

I caschi rossi hanno velocemente domato le fiamme e messo in sicurezza l’intera area. Fortunatamente la giovane donna non ha riportato alcuna ferita. Tanto però è stato lo spavento. L’automobile è andata del tutto distrutta.

Cosa fare se un’auto va a fuoco

In caso di incendio in un’auto, è importante rimanere calmo e seguire questi passi:

Spegnere il motore e rimuovere la chiave dall’accensione. Evacuare immediatamente l’auto, assicurandosi che tutti i passeggeri siano al sicuro. Allontanarsi dall’auto il più possibile e chiamare i vigili del fuoco. Non cercare di spegnere il fuoco da soli, lasciate che lo facciano i vigili del fuoco professionisti. Non tornare mai indietro verso l’auto in fiamme.

In generale, se si nota un incendio in un veicolo, è importante rimanere calmo e agire rapidamente per garantire la sicurezza di tutti. Chiamare subito i vigili del fuoco e allontanarsi dall’auto quanto più possibile.