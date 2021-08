Agropoli, incendio nella notte. A fuoco auto e box a Fuonti

AGROPOLI. Un incendio di natura dolosa è divampato nella notte di ieri in via Cannamela, una traversa di via Fuonti. Il rogo ha interessato un’area a margine della carreggiata dove erano presenti arbusti ma anche vetture e dei box per il ricovero di animali e attrezzi.

Incendio nella notte: i soccorsi

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli e i carabinieri della locale compagnia.

Le fiamme hanno distrutto completamente l’automobile che risulterebbe sotto sequestro e due dei cinque mini-box presenti nelle immediate adiacenze.

L’incendio, stando alle prime ricostruzioni ha avuto origine dolosa. Pertanto, viste le circostanze, i carabinieri guidati dal comandante Fabiola Garello stanno indagando per provare ad individuare chi ha appiccato le fiamme.