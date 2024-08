Aumento dei casi Covid, Mario Polichetti: “Allarmismo ingiustificato”

Crescono i casi Covid-19 e aumenta anche la preoccupazione tra le persone. A tal proposito, il Professor Mario Polichetti, responsabile nazionale per la Sanità dell’Udc, ha espresso il suo disappunto per quello che definisce un “allarmismo ingiustificato”.

Strumentalizzazione della pandemia

“Trovo ingiustificato questo allarmismo per l’aumento dei contagi Covid,” ha dichiarato Polichetti. “Capisco che si avvicinano le tornate elettorali regionali, ma utilizzare la paura della pandemia è un tentativo stucchevole, quasi stomachevole, di strumentalizzare questa situazione in vista delle elezioni. Ormai il Covid è un ricordo del passato, già troppo se ne è parlato e certamente non può un banale raffreddore essere utilizzato come arma di repressione di massa e di incutere paura così come si è verificato in passato.“

Focus sui problemi reali del sistema sanitario

Il Professor Polichetti ha poi evidenziato l’importanza di concentrarsi su problemi più concreti e urgenti del sistema sanitario nazionale. “Chi vuole interessarsi di sanità nell’interesse del prossimo e dei cittadini che pagano le tasse, dovrebbe pensare ad accorciare le chilometriche liste di attesa per le visite specialistiche e per gli interventi chirurgici. Questi dovrebbero essere gli obiettivi per le prossime campagne elettorali, non la paura del Covid, che è un banalissimo raffreddore,” ha concluso Polichetti.