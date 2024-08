Ritorno alle mascherine: nuovi protocolli anti-Covid nel DEA di Battipaglia, Eboli e Roccadaspide

A causa dell’aumento dei casi di Covid-19, i DEA di Battipaglia, Eboli e Roccadaspide hanno introdotto nuove misure di prevenzione. È obbligatorio indossare la mascherina e sono previsti tamponi per i ricoveri. L’aumento dei casi di Covid-19 ha portato le strutture sanitarie del Dea di Battipaglia, Eboli e Roccadaspide ad adottare nuove misure di prevenzione.

Da ieri, è obbligatorio indossare la mascherina per tutto il personale sanitario, i visitatori e gli utenti delle strutture ospedaliere. Oltre all’obbligo della mascherina, è stata disposta l’esecuzione di tamponi rapidi per tutti i pazienti che devono essere ricoverati. Inoltre, il personale sanitario è stato istruito a valutare attentamente qualsiasi paziente che presenti sintomi respiratori, anche in ambulatorio.

Un ritorno al passato che coglie di sorpresa

La ricomparsa dell’obbligo della mascherina ha sorpreso molti utenti, che si sono trovati a dover acquistare le protezioni all’ingresso degli ospedali. Le nuove disposizioni, sebbene possano risultare scomode per alcuni, hanno un unico obiettivo: contenere la diffusione del virus e proteggere la salute dei pazienti e del personale sanitario.