Auletta: discarica abusiva scoperta in zona protetta

Nella giornata di ieri, 15 settembre 2024, durante un’operazione congiunta di vigilanza venatoria e ambientale, le autorità hanno rinvenuto una discarica abusiva lungo la strada provinciale SPl25 Auletta/Polla, in prossimità dell’ex poligono, all’interno di una zona protetta ZPS-SIC-ZSC del comune di Auletta.

I rifiuti trovati

L’area interessata, caratterizzata da una ricca biodiversità, è stata trasformata in un vero e proprio ricettacolo di rifiuti di ogni tipo: dai comuni rifiuti urbani a ingombranti come divani e guaine, fino a pericolosi rifiuti speciali non pericolosi come batterie e contenitori chimici sparsi per circa 10m *6m per un volume di circa 20-30mc nascosti anche dalla folte vegetazione nella scarpata sottostante.

Le autorità competenti sono state immediatamente allertate per garantire il ripristino e la protezione di questa area di elevato valore ambientale visto il rischio principale associato alla crescente diffusione di apparecchiature elettriche ed elettroniche è abbandono dei RAEE nell’ambiente, che può causare l’inquinamento di suolo, aria e acque e avere ripercussioni gravi sulla salute pubblica.