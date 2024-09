Scoperta discarica abusiva di pneumatici negli Alburni: scatta la segnalazione

Inquinamento ambientale scoperto negli Alburni, all’interno della Zona a Protezione Speciale (ZPS). Durante un servizio di vigilanza ambientale, gli agenti della Associazione Nazionale Libera Caccia hanno rinvenuto un’ingente quantità di pneumatici fuori uso abbandonati in un terreno privato in agro di Postiglione.

Pneumatici abbandonati nel verde

Circa 100 pneumatici di diverse dimensioni sono stati ammassati e parzialmente coperti dalla vegetazione, in violazione dell’articolo 184 del Decreto Legislativo 152/2006. La presenza di questi rifiuti speciali non pericolosi rappresenta una grave minaccia per l’ambiente, in quanto i pneumatici, se bruciati, rilasciano nell’atmosfera sostanze tossiche come metalli pesanti e benzene. Inoltre, il ristagno di acqua al loro interno favorisce la proliferazione di insetti e aumenta il rischio di infezioni.

La segnalazione è stata inviata al sindaco di Postiglione, il quale è stato invitato a emettere un’ordinanza di rimozione dei rifiuti e di bonifica dell’area interessata. Sono state inoltre avviate le indagini per identificare i responsabili di questo grave reato ambientale.