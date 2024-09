Atto vandalico alla Torre del Telegrafo: Ascea in testa chiede urgenti interventi di restauro

Il grave atto vandalico che ha deturpato la storica Torre del Telegrafo di Ascea, non è passato inosservato. La Torre, già in stato di precario equilibrio a causa dell’erosione e di precedenti crolli, rappresenta un simbolo identitario per la comunità cilentana. La sua posizione panoramica e la sua storia la rendono un punto di riferimento per turisti e visitatori.

Minoranza chiede interventi per la Torre del Telegrafo

L’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, proprietario del manufatto, aveva affidato la gestione e la manutenzione del sentiero degli innamorati e delle strutture circostanti al Comune di Ascea. Tuttavia, una recente ispezione ha rivelato un grave stato di abbandono e incuria, con strutture danneggiate e pericolose per i visitatori.

Di fronte a questa situazione, il gruppo di minoranza “Ascea in Testa” ha lanciato un allarme, denunciando la mancata manutenzione e la necessità di un intervento urgente. I consiglieri comunali hanno chiesto all’Ente Parco di riassumere la gestione diretta del sito, di intervenire per restaurare la Torre del Telegrafo e di garantire la sicurezza del sentiero degli innamorati.

È stato inoltre richiesto al Ministero della Cultura di valutare l’interesse artistico, storico e archeologico della Torre del Telegrafo, al fine di sottoporla a una tutela più rigorosa.

La Torre del Telegrafo rappresenta un patrimonio inestimabile per il territorio. Ecco perché la minoranza ritiene fondamentale che le istituzioni competenti intervengano con urgenza per preservare questo bene e garantire la sua fruizione alle future generazioni.