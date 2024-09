Ascea: deturpata dai writers la storica Torre del Telegrafo

Un gesto inaspettato che ha suscitato stupore a Marina di Ascea. La storica Torre del Telegrafo, uno dei simboli del borgo cilentano e testimone di secoli di storia, è stata recentemente oggetto di un atto vandalico. Le pareti dell’antica struttura sono state, infatti, tela per i writers che hanno deturpato così un patrimonio architettonico di inestimabile valore.

La scoperta è stata fatta dai residenti locali, che con amarezza hanno denunciato l’accaduto. La torre, situata in una posizione panoramica domina il litorale, in località scogliera, e rappresenta non solo un simbolo identitario per la comunità di Ascea, ma anche un richiamo turistico significativo, punto d’arrivo per i tanti amanti delle passeggiate come quella del “Sentiero degli innamorati”.

La storia

Si tratta di un antico edificio, oggi in parte caduto, che un tempo fungeva come punto di avvistamento e di difesa litoranea durante il Regno di Napoli, risalente al XVI secolo.

L’intera area inoltre, rientra nel territorio del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, riconosciuto anche riserva della biosfera MAB UNESCO.