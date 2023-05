Attività musicali e danzanti senza autorizzazione, sequestrato bar nel salernitano

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Salerno, in collaborazione con i Carabinieri della Stazione di Castel San Giorgio , hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, disposto dal G.I.P. di Nocera su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un bar situato nel comune di Roccapiemonte. Il legale rappresentante del bar è ritenuto responsabile di aver organizzato eventi di intrattenimento con musica e manifestazioni danzanti in assenza delle necessarie autorizzazioni.

Violazione delle norme sulle manifestazioni danzanti

Il proprietario avrebbe organizzato serate musicali all’esterno del locale commerciale, occupando anche aree condominiali. Numerosi avventori sono stati attratti dalle manifestazioni e, per garantire una migliore fruizione dei servizi di intrattenimento, l’organizzatore avrebbe allestito numerosi tavolini all’aperto. Inoltre, ha posizionato luci e casse audio per la riproduzione musicale all’uscio dei locali.

Violazione dei limiti di inquinamento acustico

Le analisi tecniche condotte dall’ARPA Campania (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente) hanno rivelato che, in due occasioni, sarebbero stati superati i limiti previsti per le immissioni sonore nelle abitazioni private circostanti. Questa situazione costituisce una violazione delle norme che regolamentano l’inquinamento acustico e la tutela dell’ambiente.

Conclusioni e conseguenze

Il sequestro preventivo del bar è stato eseguito al fine di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di autorizzazioni per le manifestazioni danzanti e di tutelare la tranquillità e il benessere dei residenti nelle vicinanze. La violazione dei limiti di inquinamento acustico può rappresentare un serio problema per la qualità della vita delle persone che vivono nelle aree circostanti.

Le autorità competenti stanno adottando misure per garantire il rispetto delle normative e punire i responsabili di tali violazioni.