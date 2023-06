Attività dei carabinieri nel salernitano: arresti e denunce

Giorni impegnativi per le forze dell’ordine nel salernitano. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino hanno deferito in stato di libertà un 51enne e un 31enne per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. Durante un servizio di controllo del territorio volto al contrasto dei reati predatori, i militari hanno notato i due uomini a bordo di un SUV nel comune di Roccapiemonte. All’interno del veicolo sono stati rinvenuti attrezzi utilizzati per lo scasso e un dispositivo elettronico per l’avviamento dei veicoli. Il materiale sequestrato è stato posto sotto sequestro.

Arrestato 42enne con droga a bordo di uno scooter

Nella serata del 22 giugno scorso, invece, i Carabinieri della Sezione Operativa e del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno arrestato un 42enne per spaccio di stupefacenti. L’uomo è stato sorpreso a bordo di uno scooter con 35 grammi di cocaina indosso. Inoltre, per lo stesso reato, è stato deferito in stato di libertà il proprietario del motociclo. L’autorità giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari per l’uomo in attesa di convalida.

Non solo: nella tarda serata del 15 giugno scorso, a Cava de’ Tirreni, i Carabinieri hanno arrestato tre ragazzi minorenni, un 17enne e due 15enni, residenti nel salernitano. Sono gravemente indiziati di rapina aggravata in concorso ai danni di un loro coetaneo.

I fatti dell’aggressione e minacce per il denaro contante

I tre fermati avrebbero avvicinato il loro coetaneo, aggredendolo e minacciandolo per farsi consegnare il denaro contante in suo possesso.

Intervento dei Carabinieri e arresto dei minori

I Carabinieri sono intervenuti dopo una telefonata di emergenza al numero 112 della madre del minore rapinato. Hanno raggiunto il luogo del crimine avviando le indagini. Con l’acquisizione di elementi identificativi dei minori indiziati, i Carabinieri sono riusciti a rintracciarli e procedere al loro arresto. Nel frattempo, lo studente aggredito ha ricevuto cure mediche per le ferite subite.

Destinazione degli indagati e provvedimento dell’Autorità Giudiziaria

Gli indagati sono stati trasferiti al Centro di Prima Accoglienza di Salerno, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i Minorenni.

Arrestato per atti persecutori nei confronti dell’ex compagna a Sarno

Nella mattinata del 22 giugno, infine, i Carabinieri della Stazione di Sarno hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore su richiesta della Procura. L’ordinanza riguarda A.G., accusato di atti persecutori nei confronti della sua ex compagna.

Violazione dei divieti di avvicinamento e comportamenti intimidatori

Il provvedimento cautelare è stato emesso sulla base dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti di A.G. Quest’ultimo ha ripetutamente violato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente dalla vittima. Inoltre, avrebbe assunto comportamenti intimidatori nei confronti della donna, contattandola più volte telefonicamente e presentandosi con modi violenti. In un’occasione, si è anche presentato armato di una roncola presso il luogo di lavoro e l’abitazione della stessa.