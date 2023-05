Arrestati due minori per detenzione e spaccio di droga a Salerno

Nella nottata scorsa, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno arrestato, in flagranza di reato, due ragazzi, minorenni, di 16 e 17 anni, entrambi del salernitano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’inseguimento e il sequestro della droga

Durante un servizio di controllo dinamico del territorio, i Carabinieri hanno intimato l’alt al veicolo sul quale viaggiavano i due ragazzi. Invece di fermarsi, i giovani hanno cercato di fuggire, dando inizio a un breve inseguimento. Durante la fuga, il conducente del veicolo ha lanciato un involucro contenente cocaina dal finestrino, la quale era già suddivisa in dosi, per un peso totale di 7 grammi. Il passeggero, a sua volta, si è sbarazzato di un telefono cellulare, che è stato prontamente recuperato dai Carabinieri.

Il blocco dell’autovettura e la scoperta di ulteriori prove

Dopo circa 3 chilometri di inseguimento e grazie all’intervento di un’altra pattuglia, i Carabinieri sono riusciti a bloccare il veicolo. Successivamente, durante la perquisizione del veicolo, i militari hanno trovato addosso a uno dei minori la somma in contanti di 950 euro, presumibilmente provento dell’attività di spaccio, e altri due telefoni cellulari.

Arresto e disposizione delle autorità competenti

Il materiale sequestrato è stato posto sotto sequestro, mentre i minori sono stati tradotti in stato di arresto e trasferiti al Centro di Prima Accoglienza Minori di Salerno, come disposto dal Tribunale per i Minorenni di Salerno. Le autorità competenti si occuperanno di avviare le indagini necessarie per fare luce sulla vicenda e procedere secondo le leggi vigenti.

L’arresto della Polizia

Sempre nel weekend la Polizia ha arrestato un 27enne che cedeva una dose di cocaina ad una ragazza nel centro storico di Salerno. Sottoposto a perquisizione l’uomo è stato trovato in possesso di altre dosi di droga, di cellulari e di denaro contante.