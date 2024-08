Attimi di paura a Marina di Camerota: aggrediti i sanitari del 118 della “Misericordia” di Palinuro

Attimi di paura questo pomeriggio, in via Bolivar, in pieno centro a Marina di Camerota a causa dell’aggressione subita dai sanitari del 118 della “Misericordia” di Palinuro da un giovane del posto.

Ecco cosa è accaduto

Il personale era stato attivato qualche ora prima dai familiari del ragazzo a seguito di un diverbio scoppiato nell’abitazione dei genitori durante il quale il giovane, probabilmente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, aveva rotto alcuni oggetti ferendosi anche alle mani. Giunti nei pressi della casa del ragazzo, i sanitari hanno subito prestato le dovute cure, ma le ferite riportate prevedevano un trasporto in ospedale. Condizione quest’ultima che ha mandato il giovane su tutte le furie.

Il ragazzo infatti, in evidente stato confusionale, ha iniziato a lanciare oggetti contro l’ambulanza e l’auto medica del 118. Rischiando di ferite il personale sanitario.

I soccorsi

Da qui la necessità dell’arrivo dei Carabinieri della Locale Stazione che hanno prestato il dovuto soccorso e la dovuta protezione al personale del 118, fino a quando il giovane all’improvviso è uscito fuori casa e con un oggetto ha distrutto il parabrezza dell’ambulanza. Motivo per il quale si è reso necessario un trattamento sanitario.

Il trasporto all’ospedale per il ragazzo

Subito dopo per il ragazzo è stato previsto il trasferimento all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Gravi danni intanto all’ambulanza della Misericordia. Sono occorse diverse ore per ristabilire la calma e porre fine all’aggressione.