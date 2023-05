Atti vandalici al centro sociale la Cupola di Buonabitacolo

L’associazione “Fermento” di Buonabitacolo ha denunciato un grave atto vandalico che ha colpito il Centro Sociale “La Cupola”. Ignoti sono entrati nella struttura comunale situata in via Chiesa, danneggiando e devastando gran parte degli ambienti. Questo episodio ha causato non solo danni materiali, ma ha anche arrecato un senso di sgomento e disappunto nella comunità locale.

Il danno causato

Gli autori dell’atto vandalico hanno divelto una finestra della struttura che ospita un’aula studio, utilizzata anche per convegni ed incontri. Una volta all’interno, hanno compiuto gesti distruttivi danneggiando un registratore di cassa vuoto e un televisore. Inoltre, hanno scaraventato a terra diversi materiali appartenenti all’associazione “Fermento”. È importante sottolineare che al momento dell’incidente, la struttura era chiusa per consentire alcuni lavori e molte delle attrezzature erano state temporaneamente trasferite altrove.

L’indagine dei Carabinieri

L’atto vandalico al Centro Sociale “La Cupola” ha suscitato indignazione e preoccupazione nella comunità di Buonabitacolo. Le autorità competenti, in particolare i Carabinieri della locale stazione, hanno avviato un’indagine per individuare gli autori di questo gesto irresponsabile. È fondamentale che gli atti vandalici vengano perseguiti e che i responsabili siano portati di fronte alla giustizia.

La solidarietà e il sostegno verso l’associazione “Fermento” e il Centro Sociale “La Cupola” sono emersi da parte della comunità locale. È importante che la società si unisca nel condannare tali atti di vandalismo, sottolineando l’importanza dei luoghi di aggregazione e dell’attività sociale che contribuiscono a promuovere la coesione e il benessere della comunità.