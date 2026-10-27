Ascea, nuova luce sulla Scogliera per proteggere la Caretta caretta

Tutela della fauna marina e sicurezza pubblica al centro dell’iniziativa svoltasi questa mattina a Marina di Ascea, dove si è tenuto il taglio del nastro del nuovo impianto di illuminazione ecosostenibile lungo la Scogliera. La zona rappresenta una delle aree più importanti della Campania per la nidificazione della tartaruga marina Caretta caretta.

L’intervento punta a ridurre drasticamente l’inquinamento luminoso, limitando il disorientamento delle tartarughe marine e proteggendo il delicato equilibrio dell’ecosistema costiero, senza tuttavia rinunciare alla sicurezza e alla piena fruibilità degli spazi pubblici.

Liberate in mare le tartarughe Tonino e Mattiele: il progetto LIFE TURTLENEST

La mattinata è stata caratterizzata anche da un momento particolarmente significativo: la liberazione in mare di Tonino e Mattiele, due esemplari di Caretta caretta curati dal centro Turtle Point della Stazione Zoologica Anton Dohrn. Le tartarughe sono state dotate di trasmettitori satellitari che consentiranno di monitorarne costantemente gli spostamenti e di studiarne le rotte migratorie.

Il progetto rientra nell’iniziativa europea LIFE TURTLENEST, coordinata da Legambiente e sostenuta dal programma LIFE dell’Unione Europea, con il supporto scientifico della Stazione Zoologica Anton Dohrn e la collaborazione della Regione Campania, del Comune di Ascea e del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Come funziona la nuova luce amica dell’ambiente a Marina di Ascea

Il nuovo sistema illuminotecnico è stato progettato per evitare la dispersione della luce verso la spiaggia e il mare.L’impianto utilizza sorgenti a luce calda da 2700 K con un’intensità regolata in base alle specifiche esigenze delle diverse aree.

«La presenza delle tartarughe marine lungo il nostro litorale rappresenta un patrimonio naturale che abbiamo il dovere di tutelare», ha dichiarato il sindaco di Ascea, Stefano Sansone, sottolineando l’importanza di coniugare sostenibilità,sicurezza e valorizzazione del territorio. Un intervento che rafforza l’impegno del Cilento nella tutela della biodiversità e nella promozione di un turismo sempre più responsabile, capace di proteggere le ricchezze naturali della costa.