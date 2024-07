Ascea: mille metri quadrati di litorale occupati abusivamente, sequestri e denunce

L’Ufficio Locale Marittimo di Acciaroli, in continuità con gli accertamenti posti in essere nelle giornate precedenti, nell’ambito della costante attività di monitoraggio e controllo del litorale di competenza, ha accertato nel litorale ricadente nel Comune di Ascea una ulteriore abusiva occupazione di pubblico demanio marittimo, nella fattispecie è stata accertata l’occupazione abusiva di 1.140,75 metri quadri di arenile mediante il posizionamento in maniera stanziale di arredi balneari, senza che vi fosse alcun legittimo titolo preventivamente rilasciato al responsabile dell’attività.

Controlli e sanzioni

In conseguenza di quanto accertato, si è provveduto al deferimento di una persona alla competente Autorità Giudiziaria, con sequestro 122 lettini e 56 ombrelloni, assicurando contestualmente la restituzione dell’intera area alla libera fruizione da parte degli avventori.

L’accertamento rientra a pieno titolo nell’ambito della corrente operazione “Mari e Laghi sicuri 2024” nell’ambito della quale, al pari di quanto è avvenuto nelle precedenti stagioni balneari, il personale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera provvede ad intensificare l’attività di controllo a mare e sul litorale al fine di contrastare il fenomeno dell’abusivismo lungo la costa, con sottrazione indebita di vaste aree di litorale alla pubblica fruizione da parte degli avventori.