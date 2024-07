Ascea, blitz contro l’ombrellone selvaggio: sequestrati ombrelloni, sedie e giochi

Nella mattinata di oggi, dalle ore 06:00 circa alle ore 09:00, personale appartenente al Comando di Polizia Municipale di Ascea coordinato dal Comandante Valentina Nastari, ha svolto un’attività di controllo sulle spiagge libere, del Lungomare Ponente e del Lungomare Levante, arrivando a rimuovere e a sequestrare le attrezzature balneari depositate in orario non consentito (ombrelloni, sedie, giochi gonfiabili, lettini, altro), non utilizzate dai rispettivi proprietari al momento del controllo e posizionate sull’arenile con la sola finalità di occupare l’area in vista del successivo utilizzo.

Ombrellone selvaggio ad Ascea, le attività della Polizia Municipale

Questa condotta costituisce violazione delle disposizioni che sanciscono il divieto di “lasciare nei tratti di spiaggia libera, oltre il tramonto del sole, tende, ombrelloni e attrezzature da spiaggia, quali lettini, sdraio o sedie”.

Nel dettaglio sono stati sequestrati 103 ombrelloni, ciascuno costituito da supporto di sostegno e da sezione ombreggiante; 48 giochi gonfiabili; 146 sedie pieghevoli; 86 giochi di plastica di vario tipo.

L’attività di controllo fanno sapere dal comando dei caschi bianchi, sarà sistematicamente condotta dal personale della Polizia Municipale del Comune di Ascea per tutta l’estate 2024, al fine di garantire compiutamente la fruizione generalizzata della spiaggia libera, con conseguente repressione delle condotte vietate da ordinanze e regolamenti vigenti.