Ascea, la magia della processione a mare per la Madonna di Portosalvo: fede e tradizione abbracciano la costa

Come ogni anno, Ascea Marina rivive la sua tradizione con la processione a mare in onore di Maria Santissima di Portosalvo. Un evento che unisce fede e folclore, radici e memorie. È la festa di Maria e di chi vive con appartenenza il territorio.

Il corteo nelle acque di Velia e le autorità a bordo

Il 27 agosto, migliaia di persone si riuniscono intorno alla “Madonnina del mare” che tra colori, fiori ed emozioni, attraversa in processione le acque di Velia. Un lungo corteo in mare attende l’arrivo della statua, che adagiata sulla sua storica imbarcazione, prosegue il suo cammino cullata dalle onde del mare. Sulla barca della famiglia Lerro anche le autorità, come il Sindaco Stefano Sansone e Don Peppino Greco.

Colori, preghiere e canti: il cammino verso la Scogliera

La processione saluta la costa e giunge fino alla Scogliera. In segno di rispetto e devozione, sono tante le imbarcazioni che, tra preghiere e canti, si adornano con gli stessi colori di Maria: il bianco e il celeste.

L’arrivo a Punta del Telegrafo e lo spettacolo dei fuochi

Raggiunta Punta del Telegrafo, la statua della Madonna si avvicina alla riva, per essere omaggiata dai tanti turisti e residenti che attendo il suo arrivo tra gli applausi, mentre il cielo si illumina dei colori dei fuochi pirotecnici.

Lo sbarco sulla spiaggia: l’emozione che segna la fine dell’estate

Con il calare del sole è nel passaggio dal mare alla spiaggia che si riaccende la commozione. Lo sbarco della Madonna è un momento simbolico e profondamente sentito per tutti coloro che attendono la festa, che segna idealmente la fine dell’estate. Una devozione, questa, che resiste nel tempo e che ogni anno unisce mare e terra in un unico abbraccio.