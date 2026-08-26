Attualità

Ascea: la comunità di Velia chiede il completamento della Cappella

Iniziativa a Velia per completare la Cappella di Maria Santissima Ausiliatrice: associazione, fedeli e Comune rilanciano la raccolta fondi e il progetto.

Di: Chiara Esposito
Ascea: la comunità di Velia chiede il completamento della Cappella

A Velia torna a farsi concreta la speranza di vedere ultimata la Cappella dedicata a Maria Santissima Ausiliatrice. Si tratta di un progetto avviato nel 2020 con la posa della prima pietra — alla presenza dell’allora sindaco Pietro D’Angiolillo e del compianto senatore Franco Castiello — nato con l’obiettivo di realizzare un complesso parrocchiale al servizio dei fedeli del luogo e delle aree limitrofe.

Un’opera attesa da anni: la ripartenza del progetto

A distanza di anni dall’avvio dei lavori, l’opera non è stata ancora completata. Per superare lo stallo, l’associazione parrocchiale “pro Cappella” ha deciso di rilanciare la campagna di sensibilizzazione e la raccolta di nuove adesioni.

Farsi portavoce dell’iniziativa è stato Don Peppino Greco, il quale, attraverso un messaggio pubblico, ha convocato la comunità cittadina per individuare le condizioni necessarie al rilancio dell’intervento e restituire fiducia ai residenti.

Insieme per un nuovo centro di aggregazione

All’incontro ha preso parte anche l’Amministrazione comunale. Durante il confronto è stata confermata la volontà comune di dare un nuovo impulso al progetto di completamento. L’obiettivo condiviso è quello di consegnare ai fedeli non soltanto un luogo di culto, ma un vero e proprio punto di aggregazione sociale per tutti gli abitanti della zona.

Nelle prossime settimane, i rappresentanti dell’associazione e i cittadini si riuniranno nuovamente per definire gli aspetti operativi e individuare le soluzioni finanziarie e logistiche più idonee a portare a termine il cantiere.

Condividi questo articolo

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.