Ascea: grande commozione per la tradizionale processione a mare per la madonna di Portosalvo

È la festa di fine estate, quella che ogni anno ad Ascea Marina, per tradizione il 27 di agosto, onora la Madonna di Portosalvo. Un evento suggestivo e molto intimo che coinvolge la gente del posto e i tanti vacanzieri, uniti in preghiera tra le acque del mare cristallino.

Cullata dalle onde, la Vergine di bianco e celeste vestita viene posta su una barca, seguita dai fedeli che, su altre imbarcazioni, l’accompagnano tra canti e commozione.

La processione

La processione si svolge lungo la costa, da Velia fino alla Scogliera, a punta del Telegrafo, per poi tornare indietro. Durante il percorso corone di fiori vengono gettate in mare arricchendo di colori le sue acque. Anche le barche che prendono parte al corteo, vengono abbellite con palloncini e festoni dei colori della Madonnina del Mare. Toccata la spiaggia, tra fuochi d’artificio ed applausi, la processione continua via terra, attraversando il lungomare e il centro storico.

Con il calare del sole, il paese e il cuore dei tanti devoti, s’illumina di luci e ricordi, un momento speciale che tra folklore e tradizione, ha il sapore dell’incanto.