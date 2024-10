Ascea: interventi straordinari dopo l’ondata di maltempo

Lo scorso weekend il comune di Ascea, in modo particolare la località Marina, è stato colpito da una violenta ondata di maltempo, con piogge torrenziali che hanno causato allagamenti e trasformato le strade in veri e propri fiumi d’acqua. Le condizioni meteorologiche avverse hanno generato diversi disagi, non solo alla circolazione ma anche ai cittadini stessi. Accanto ai problemi strutturali che amplificano questi fenomeni, l’acqua ha trascinato detriti che hanno rapidamente ostruito i tombini, aggravando la situazione. Non si è persa d’animo l’amministrazione comunale, che sotto la guida dell’assessore Filippo Dragone, ha prontamente avviato un intervento di manutenzione straordinaria per fronteggiare l’emergenza.

I lavori

Gli operai comunali si sono messi prontamente a lavoro non solo liberando i tombini ostruiti ma eseguendo anche operazioni di pulizia straordinaria sui canali di deflusso delle acque, oltreché aver rimosso il fango e i detriti dalle strade.

Le dichiarazioni

“Questo intervento si inserisce in un impegno costante dell’amministrazione per garantire una risposta rapida e concreta alle emergenze causate dal maltempo, con l’obiettivo di limitare i disagi e migliorare la sicurezza del nostro territorio”, dichiarano da palazzo di città.