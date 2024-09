Ascea: il Vescovo Calvosa benedice la nuova cappella a Villa Sacro Cuore

Nella giornata di ieri si è tenuto un momento significativo per la comunità di Ascea Marina. Il Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, Mons. Vincenzo Calvosa, ha presieduto la cerimonia di benedizione della nuova cappella presso Villa Sacro Cuore. Accompagnato da sacerdoti e religiosi, il Vescovo ha inoltre consacrato il nuovo altare, sancendo così la fine dei lavori di ristrutturazione del complesso.

La nuova cappella, frutto di recenti e importanti interventi, è stata pensata come uno spazio sacro dedicato alla preghiera e al raccoglimento spirituale, in linea con la missione della struttura. Un luogo di culto che non solo offre un rifugio per la riflessione e la preghiera, ma rafforza il legame tra la comunità e la fede.

Presenti all’evento anche il vicesindaco di Ascea Pietro D’Angiolillo, il Parroco Don Peppino e altri membri del clero.