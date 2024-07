Ascea festeggia la Bandiera Blu con un viaggio nell’anima latina

Uno spettacolo sulle note dello struggente tango e dell’appassionato flamenco, l’animo latino raccontato con la forza espressiva e poetica della danza.

Domenica 7 luglio alle 21 in Piazza Europa ad Ascea va in scena Rojo Negro: uno straordinario viaggio nel quale s’intrecciano i passi cadenzati della memoria popolare della Spagna e dell’Argentina, i versi di Cervantes e Lorca.

Ascea in festa per la Bandiera Blu

Con la Spanish Harlem Dance Company, Michele Ceruso, Giovanni D’Auria e Mario Procida, l’effetto è il “demoniaco” contrasto tra il rosso e il nero, tra il sangue e il sogno, tra il principio e la fine della vita.

In scena solisti e primi ballerini di caratura nazionale e con loro anche gli allievi del Professional Ballet di Ascea.

«Riteniamo questa una grande opportunità per i giovani allievi di Ascea, per potersi confrontare con grandi professionisti della danza e poter fare una esperienza esaltante ed indimenticabile. Non ultimo il valore aggiunto per una manifestazione che darà spazio anche a giovani artisti locali», spiegano Pina Testa e Fortuna Capasso.

Lo spettacolo, che rientra nei festeggiamenti per la Bandiera Blu 2024, vede la direzione artistica di Pina Testa e Fortuna Capasso. La regia è di Gaetano Stella. Le coreografie sono di Simona Dipierri, Antonio Veneruso e Davide Raimondo.