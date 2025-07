Ascea, due anziani fanno perdere le tracce sulla spiaggia: ritrovati dopo l’intervento dei soccorsi

Momenti di tensione questa mattina sulla spiaggia di Ascea, dove due persone anziane si erano temporaneamente allontanate facendo perdere le proprie tracce. I due, giunti sul litorale con un parente residente ad Ascea, non avevano con sé telefoni cellulari, rendendo impossibile il contatto diretto e causando preoccupazione per il loro mancato rientro.

L’allarme

Non vedendoli tornare, è immediatamente scattato l’allarme e si è attivata la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione locale, la Guardia Costiera, che ha attivato anche un elicottero per le ricerche via mare, e una pattuglia della Polizia Locale, coordinata dal Comandante Massimiliano Gabriele Falcone.

I soccorsi

Proprio gli agenti della Polizia Locale sono riusciti a rintracciare i due anziani a circa un chilometro dal punto in cui si erano allontanati, in direzione Scogliera. Secondo una prima ricostruzione, i due avrebbero perso l’orientamento durante una passeggiata, allontanandosi inconsapevolmente dalla zona di riferimento. Fortunatamente, l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze più gravi. I due anziani, spaventati ma in buone condizioni, sono stati ricondotti in sicurezza.