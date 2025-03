Ascea contro l’abbandono dei rifiuti: più controlli per un paese più pulito

Il comune di Ascea ha deciso di intensificare i controlli contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti, con particolare attenzione all’uso scorretto dei cestini gettacarte.

L’obiettivo

L’iniziativa, voluta dall’Assessore all’Ambiente Filippo Dragone, mira a contrastare un fenomeno che compromette il decoro urbano e ostacola il corretto svolgimento della raccolta differenziata. “Questi contenitori, destinati solo a piccoli rifiuti da passeggio, vengono spesso utilizzati per smaltire rifiuti domestici”, fanno sapere da Palazzo di Città.

Più controlli per un territorio più pulito

Per contrastare questo problema, il Comune ha avviato controlli mirati per individuare e sanzionare chi non rispetta le regole. L’amministrazione, sotto la guida del sindaco Sansone, ha quindi annunciato un rafforzamento delle verifiche su tutto il territorio, con l’obiettivo di educare la cittadinanza e dissuadere comportamenti scorretti. L’iniziativa, inoltre, non si limita alla repressione, ma punta anche a sensibilizzare i cittadini sull’importanza del rispetto delle norme ambientali, affinché Ascea possa essere un luogo sempre più pulito e accogliente.