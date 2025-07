Ascea, atti sessuali nei confronti di un 14enne: denunciato 52enne

Adesca un minorenne in casa e pratica atti sessuali, denunciato un 52enne di Ascea. Una triste vicenda che pare sia accaduta nei giorni scorsi, nel noto centro cilentano.

I fatti

Secondo una ricostruzione dei fatti avvenuti, è stato proprio il minorenne, un 14enne del posto, a denunciare i due differenti episodi che, suo malgrado, lo vedrebbero coinvolto. Il tutto sarebbe avvenuto nella mattinata di ieri, quando il ragazzino, accompagnato dal padre, si è presentato presso la Stazione dei Carabinieri di Ascea Marina per sporgere una regolare denuncia nei confronti dell’uomo, molto conosciuto tra i giovani del posto.

La denuncia

Un lungo racconto sarebbe stato fornito dal 14enne che avrebbe riferito ai militari di Ascea Marina gli episodi accaduti nei giorni precedenti. Il primo sembra sia avvenuto lo scorso giovedì 3 Luglio, quando il ragazzino, su invito del 52enne, si è recato preso la sua abitazione e dove l’uomo avrebbe perpetrato nei suoi confronti atti sessuali.

Una condizione che si sarebbe potuta ripetere nella serata di sabato, se il 14enne non si fosse rifiutato e non fosse andato via dall’abitazione del 52enne. Nella mattinata di ieri è scattata la denuncia.

Il provvedimento

Dopo avere raccolto le dichiarazione del ragazzino, è stato attivato il codice rosso. Contestualmente il 52enne è stato denunciato per atti sessuali nei confronti di un minorenne. È questa l’accusa per la quale è stato indagato l’uomo dalla Procura di Vallo della Lucania e dalla quale dovrà ora difendersi.