Arriva la Fanfara a Cavallo della Polizia a Caggiano

Importante appuntamento, a Caggiano, il prossimo 11 giugno, in occasione del 171esimo anniversario dalla fondazione della Polizia di Stato, si terrà, in occasione anche del Corpus Domini, una parata e il concerto della Fanfara a Cavallo della Polizia.

L’evento: ecco i dettagli

Il Maestro, Sostituto Commissario Silverio Mariani, spiegano dal Comune di Caggiano, ha eseguito nei giorni scorsi il sopralluogo dei luoghi dove si esibiranno i 20 cavalieri nella difficile e suggestiva sincronia tra esecuzione strumentale e cavalcata con una parata che inizierà sulle note della marcia “Caggiano”, inno ufficiale del comune. La marcia, è stata composta dal concittadino onorario M. Antonio Imparato che per 12 anni ha diretto la Banda della Polizia di Stato.

La fanfara

La Fanfara a cavallo della Polizia di Stato nasce per dare enfasi alle trombe e ai tamburi, secondo una consolidata tradizione alla quale si devono le prime marce militari. La sede si trova a Roma nella Caserma “La Marmora”, alle dipendenze del Centro di coordinamento dei servizi a cavallo e cinofili della Polizia di Stato. La disciplina è una delle più antiche in ambito sportivo.

La sua difficoltà risiede nella fusione tra musica e equitazione. Infatti è particolarmente complesso per il cavaliere far in modo che il cavallo si muova seguendo il ritmo della musica. Pochi sono i paesi che vantano un organico valido come quello della Polizia di Stato Italiana. Ciò aggiunge sicuramente grande valore e importanza all’iniziativa.