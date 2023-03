Arriva il weekend, ecco gli eventi in programma per rilassarsi tra spettacoli e giornate all’aria aperta

Il fine settimana è finalmente arrivato, ed è il momento perfetto per rilassarsi, divertirsi e passare del tempo con amici e familiari. Che tu abbia voglia di uscire e scoprire nuovi posti, o semplicemente di rilassarti a casa, il fine settimana offre infinite possibilità per godersi appieno la vita.

Se sei alla ricerca di nuove avventure, ci sono molte attività all’aperto che puoi fare durante il fine settimana. Escursioni nella natura, passeggiate in città, gite in bicicletta o in canoa sono solo alcune delle opzioni disponibili.

Ecco gli eventi in programma nel weekend

Ritorna la nuova edizione del Paestum Wine Fest presso i locali del NEXT (ex tabacchificio di Cafasso) si ritroveranno, insieme tutte le aziende vitivinicole d’Italia.

A Salerno sbarca il conduttore Stefano De Martino, al Teatro delle Arti con il suo one man show “Meglio stasera” che si preannuncia già un successo di pubblico e si va verso il sold out. L’appuntamento è per sabato 25 marzo (ore 21) e domenica 26 marzo (ore 18).

Se volete, invece, camminare tra la cultura, Sabato 25 e domenica 26 marzo si rinnova l’appuntamento con le Giornate FAI di Primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico. A Vallo della Lucania, ad esempio, sarà aperto il Palazzo Mainenti.

Per chi volesse concedersi una serata al Teatro, vi segnaliamo l’appuntamento oggi, 24 marzo alle ore 21 presso il Teatro Nuovo di Salerno, “Il Piccolo Principe – In arte Totò”, quarto appuntamento del primo atto dei festeggiamenti dei vent’anni di “Scena Teatro” diretto dall’attore e regista teatrale Antonello De Rosa.

Domani, 25 marzo a partire dalle ore 16:00, a Stio un incontro sulla Parità di genere, il ruolo della donna verso l’equità.

A Castellabate è in programma per domani, 25 marzo dalle 09:30, una passeggiata ecologica. Il punto di ritrovo sarà nel Piazzale Campo dei Rocchi-frazione Lago. Per informazioni: 3921153053.

Appuntamento al Castello Arechi il 25 marzo che ospiterà Magolandia, una nuova concezione di intrattenimento che condurrà grandi e piccini in una saga fantasy, ricca di personaggi ed attività.

Per gli amanti del cinema, ecco la programmazione nelle sale del Cilento e Vallo di Diano

Cineteatro Eduardo De Filippo, Agropoli

Fino al 27 marzo (escluso sabato 25)

“Il viaggio leggendario”: unico spettacolo ore 16:30

“L’ultima notte di amore”: unico spettacolo ore 18:30

“John Wick 4”: unico spettacolo ore 20:45

Domani, 25 marzo, Modestino Rosiello presenta

“Viaggio all’inferno”: ore 20:00

Il viaggio leggendario, la trama

Il viaggio leggendario, film diretto da Alessio Liguori, vede i DinsiemE annoiati mentre fuori piove e sono costretti a stare a casa. A spazzare via l’aria boriosa arriva un misterioso pacco, che contiene un videogioco intitolato “Il viaggio leggendario”.

I due si ritrovano risucchiati dal gioco e all’interno di un’altra dimensione, nota come Leggendaria. Qui si scontrano con il perfido dottor Timoti e capiranno che il gioco non segue le leggi della fisica, ma una logica a livelli propria del videogame.

Cinema Adriano, Sala Consilina

Fino al 29 marzo (escluso lunedì 27 e martedì 28)

“John Wick 4”: spettacolo ore 20:00

Sabato e Domenica anche ore 17:00

Cineteatro “Tempio del Popolo”, Policastro Bussentino

“Mummie a spasso nel tempo”: unico spettacolo ore 19:00

Cineteatro “La Provvidenza”, Vallo della Lucania

Fino al 26 marzo

“Shazam furia degli Dei”: spettacoli ore 18:30-21:00