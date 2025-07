“Armonie dello Spirito”: fede, arte e storie si incontrano nel Santuario di San Mauro La Bruca

Il Santuario Eucaristico di San Mauro La Bruca si prepara ad accogliere un evento di grande rilevanza culturale e spirituale: il convegno “Armonie dello spirito: Fede, Arte e Storia nel Santuario Eucaristico di San Mauro la Bruca, in programma il 15 luglio 2025 alle ore 18:30. L’evento sarà trasmesso in diretta web sulla pagina Facebook “Licusati Live”.

L’obiettivo

Gli obiettivi principali del convegno sono chiari: valorizzare il ricco patrimonio artistico, culturale e religioso del Santuario e promuovere il turismo religioso e culturale legato a questo luogo e al suo territorio. L’evento si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco di San Mauro La Bruca, Nazario Ricco e di Don Marco Polito, Parroco e Rettore del Santuario Eucaristico.

“Siamo orgogliosi di ospitare un evento che celebra la profonda connessione tra fede, arte e storia nel nostro Santuario Eucaristico- ha dichiarato il sindaco, Nazario Ricco-questo convegno non solo mette in luce le bellezze artistiche e la spiritualità del luogo santo, ma rappresenta anche un’opportunità unica per promuovere il turismo e la conoscenza del nostro meraviglioso territorio. “Don Marco Polito ha aggiunto: “Il Santuario è un cuore pulsante di devozione e un custode di inestimabili tesori. Con ‘Armonie dello Spirito, vogliamo invitare tutti a scoprire o riscoprire la ricchezza della nostra storia e della nostra fede, rafforzando il legame della comunità con questo luogo sacro e valorizzandone la dimensione giubilare.

“Francesco Romanelli, cultore di storia locale e presidente dell’Associazione Giornalisti Cava de’ Tirreni-Costa d’Amalfi “Lucio Barone” guiderà il pubblico in un affascinante viaggio attraverso i le bellezze artistiche e storiche del Santuario, quest’anno insignito anche del prestigioso titolo di Chiesa Giubilare. Seguirà l’intervento di Mons. Vincenzo Calvosa, Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, e le conclusioni saranno affidate ad Alfonso Andria, Presidente del Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali di Ravello. L’evento sarà moderato da Teresa Ricco.

Il Santuario Eucaristico di San Mauro

La Bruca è un luogo di profonda devozione, celebre per il Miracolo Eucaristico del 1969, quando 63 ostie consacrate furono ritrovate intatte dopo un furto sacrilego. L’episodio portò Monsignor Biagio D’Agostino, vescovo dell’epoca, a stabilire il 25 luglio come solenne Giornata Eucaristica, con le ostie che ancora oggi si conservano dopo 56 anni integre ed incorrotte in un ostensorio, visibili ai fedeli. La sua designazione a Chiesa Giubilare per l’anno in corso rafforza ulteriormente il suo ruolo di centro spirituale, un luogo che fu visitato anche dal futuro santo Carlo Acutis, a testimonianza della sua profonda valenza spirituale.

Il convegno sarà un’occasione unica per riscoprire non solo le meraviglie artistiche del Santuario, ma anche le profonde radici storiche di San Mauro La Bruca e della sua frazione di San Nazario, riconosciuta come culla del monachesimo basiliano nel Cilento. Per qualsiasi informazioni telefonare al 3200871397