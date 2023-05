Arena del Mare: Due proposte per l’estate 2023 ad Agropoli

Sono state presentate due istanze per la realizzazione dell’Arena del Mare ad Agropoli durante l’estate 2023. Le ditte proponenti provengono da Altavilla Irpinia e Sant’Arsenio. È questo l’esito della manifestazione di interesse predisposta dal comune cilentano. Entrambe le proposte progettuali hanno ottenuto il punteggio minimo di 35 punti, necessario per essere ammesse alla fase successiva secondo quanto previsto dagli uffici.

Le proposte

La società di Sant’Arsenio che ha partecipato alla manifestazione di interesse è la stessa che organizzerà eventi nella Planet Arena a Capaccio Paestum. Lo scorso anno, questa stessa ditta ha organizzato una serie di eventi interessanti sempre nella città dei templi.

L’esecutivo Mutalipassi, nel mese di febbraio scorso, ha incaricato il responsabile dell’Area Turismo e Cultura di avviare tutte le attività e analisi necessarie per valutare la fattibilità tecnica, economica e gestionale della struttura da realizzare sul territorio comunale.

La decisione sulla scelta finale tra le due proposte rimane ancora aperta, ma entrambe le ditte hanno dimostrato il loro impegno nella realizzazione dell’Arena del Mare ad Agropoli.

I pro e i contro dell’Arena del Mare ad Agropoli

Questo progetto rappresenta una significativa opportunità per la promozione del turismo e della cultura nella zona, offrendo una piattaforma per una vasta gamma di eventi ed esperienze per i residenti e i visitatori. Tuttavia non mancano polemiche per la scelta della location: l’area individuata, quella di Trentova, è stata contestata da forze politiche di minoranza e alcuni residenti.