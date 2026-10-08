Aree interne del Cilento: Alessandro Rovezzi nominato coordinatore provinciale di Italia Domani

Il panorama politico della provincia di Salerno registra una nuova nomina per il radicamento territoriale. Alessandro Rovezzi è stato ufficialmente nominato Coordinatore cittadino di Ceraso e Responsabile per le Aree Interne della provincia di Salerno per il movimento politico Italia Domani – Marco Rizzo, guidato a livello nazionale da Marco Rizzo e dalla Segretaria nazionale Francesca Antinozzi. L’ingresso di Rovezzi punta a dare voce e risposte concrete alle comunità dei piccoli centri e alle frazioni collinari, da tempo segnate dal fenomeno dello spopolamento e dalla progressiva contrazione dei servizi essenziali.

Il radicamento e l’impegno civico nel Cilento

La nomina di Rovezzi arriva a pochi giorni dal congresso fondativo del movimento, celebrato a Roma lo scorso 3 ottobre 2026, che ha visto anche la nomina del coordinatore regionale campano Antonio Criscuolo all’interno del Direttivo nazionale. Proprio Criscuolo ha voluto fortemente inserire Rovezzi nella squadra per valorizzare le battaglie civiche già portate avanti sul campo.

Rovezzi è infatti noto nel territorio cilentano per essere il promotore e referente del comitato spontaneo “Salviamo Mandia, Catona e Terradura”, un’iniziativa che ha recentemente raccolto 460 sottoscrizioni per denunciare la marginalizzazione delle aree collinari. Tra le priorità del documento figurano la tutela della viabilità, il trasporto scolastico, la fiscalità locale agevolata e l’istituzione di una “Zona sperimentale di tutela demografica” per arginare la fuga di residenti.

«Ho contattato Alessandro perché da sempre lo considero una persona attiva nel sociale, un giovane professionista in gamba e profondamente legato ai nostri territori», spiega Antonio Criscuolo. «Il suo impegno e la sua passione guardano a un territorio più ampio, ai nostri paesi e alle comunità del Sud. Gli ho proposto di entrare nella nostra squadra per poter dare, come forza politica, un supporto operativo alle tante battaglie che sta portando avanti a tutela dei nostri piccoli centri e delle aree interne».

Le priorità politiche: lotta allo spopolamento e tutela delle frazioni

Il neo coordinatore assume l’incarico con la ferma intenzione di trasformare le criticità quotidiane in proposte istituzionali strutturate, creando una rete di cooperazione tra i comuni della provincia di Salerno che affrontano le medesime emergenze socio-economiche.

«Entro in Italia Domani – Marco Rizzo con convinzione e con la consapevolezza che la politica debba tornare a occuparsi concretamente dei territori, soprattutto di quelli che rischiano di essere dimenticati», dichiara Alessandro Rovezzi. «Le aree interne non possono essere considerate territori marginali. Rappresentano storia, identità, cultura, lavoro e futuro del nostro Mezzogiorno».

L’obiettivo dichiarato del movimento è costruire un presidio stabile di ascolto e rappresentanza, portando le istanze dei cittadini direttamente nelle sedi istituzionali competenti per garantire un futuro alle comunità dell’entroterra cilentano.