Archivio di Stato di Salerno: aperture e mostra per la Domenica di Carta

Domenica 4 ottobre 2026 l’Archivio di Stato di Salerno spalanca le porte al pubblico in occasione dell’iniziativa nazionale “Domenica di Carta”. L’istituto culturale propone due fasce orarie di apertura straordinaria, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00, offrendo a cittadini, appassionati e studiosi l’opportunità di esplorare il patrimonio documentario che custodisce la memoria storica del territorio campano. L’evento rappresenta un’occasione imperdibile per avvicinarsi ai tesori archivistici solitamente meno accessibili e comprendere il valore della tutela documentale.

Il percorso espositivo tra storia e memoria

Al centro della proposta culturale spicca la mostra intitolata “Cose di pazzi. Memorie di vite poi recluse”. Il percorso espositivo guida i visitatori attraverso documenti d’archivio originali che raccontano frammenti di storie dimenticate e vicende umane legate alle istituzioni del passato. L’allestimento mira a stimolare una riflessione profonda sul complesso rapporto tra la memoria collettiva, le strutture istituzionali e le persone che hanno vissuto quei contesti, offrendo una chiave di lettura inedita e toccante del patrimonio custodito nell’archivio salernitano.

Musica e cultura nel salone Bilotti

Il programma della giornata unisce alla valorizzazione documentale un momento di alta espressione artistica. Alle ore 11:00 il Salone Bilotti ospiterà un concerto dal vivo che vedrà esibirsi Giovanni Bellosguardo al pianoforte, Valeria Maksymenko alla fisarmonica e Anna Natvich al violino, con la collaborazione pianistica di Alessandro Amendola. L’appuntamento musicale arricchisce l’offerta della giornata, creando un connubio suggestivo tra la bellezza degli spazi storici, la fruizione del patrimonio culturale e la musica da camera.