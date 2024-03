Aquara: uomo di Roccadaspide disperso, poi ritrovato. Sindaco Marino ringrazia i soccorritori

L'uomo, di Roccadaspide, si era recato, in compagnia della moglie, nel vicino comune di Aquara quando, probabilmente a causa di una perdita dell'orientamento, non è riuscito a ritrovare la strada per rientrare.

La moglie ha attivato i soccorsi

La moglie, tornata sulla strada principale, con il cellulare ha prontamente avvertito le Forze dell'Ordine che hanno attivato la locale stazione e tutti i soccorsi necessari.

Sul posto sono giunti tempestivamente i carabinieri della locale stazione sotto la guida del Comando di Agropoli capitanato da Giuseppe Colella, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli, i volontari della Protezione Civile, i Carabinieri Forestali, i membri dell'associazione Nazionale Carabinieri Bellosguardo e le persone del luogo che hanno dato un valido supporto alle ricerche iniziate verso le 14:00 e terminate verso le 18:00 quando l'uomo è stato ritrovato, in stato confusionale, accasciato in una scarpata vicina ad una piccola boscaglia.

Il personale sanitario del 118, accorso sul posto con l'ambulanza, ha immediatamente trasportato l'uomo presso l'ospedale di Roccadaspide dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti. Il suo stato di salute, per fortuna, non sembra preoccupante e, con ogni probabilità, lo smarrimento e il successivo stato confusionale è stato dovuto ad una prolungata perdita dell'orientamento.

Dalle ultime indiscrezioni, alla luce dei lunghi esami medici a cui è stato sottoposto l'uomo di Roccadaspide smarritosi ieri ad Aquara mentre cercava asparagi, sembrerebbe che avesse un infarto in corso al momento della perdita dell'orientamento. Il 64enne, nonostante si fosse accasciato in una scarpata, è rimasto sempre cosciente.

Le dichiarazioni

“Ringrazio tutte le Forze dell'Ordine e le persone che hanno soccorso mio marito, siete stati angeli” ha fatto sapere, dai social network, la moglie dell'uomo.

Un messaggio di ringraziamento per il lavoro svolto è arrivato anche dall'amministrazione comunale di Aquara, guidata dal sindaco Antonio Marino: “Con grande gioia dei familiari, e in particolare della moglie, questa vicenda ha visto il lieto fine anche grazie all'azione proficua del Maresciallo dei Carabinieri della stazione di Aquara, Pierpaolo Coppola che si è prodigato, personalmente, nelle ricerche e ha coordinato i soccorsi, fino a rintracciare il malcapitato. Alle ricerche hanno collaborato anche la Protezione Civile, l' Associazione Nazionale Carabinieri Bellosguardo, i Vigili del Fuoco, il personale dell'ambulanza e molti altri volontari del posto” hanno fatto sapere dalla pagina istituzionale dell'ente.