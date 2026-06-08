Aquara, tradizioni che resistono al tempo: ieri la festa della tosatura delle pecore

Quella appena trascorsa è stata una domenica all’insegna della ruralità autentica e delle tradizioni che resistono al tempo, ad Aquara. Presso l’Azienda Agricola Muraro-Marmo si è svolta la Festa della Tosatura, un momento che ha richiamato allevatori, veterinari, i tosatori storici provenienti da Montesano sulla Marcellana, gli amministratori e cittadini curiosi.

Un evento aperto a tutti che ha trasformato il lavoro nei campi in una festa della comunità, dove protagonisti sono stati anche i più piccoli, impegnati ad aiutare nella raccolta della lana.

Riscoprire le radici e l’antico mestiere della pastorizia

Un’occasione per riscoprire il valore delle radici e del passaggio di saperi tra generazioni e per avvicinare tutti al mondo della pastorizia facendo conoscere, da vicino, una pratica antica che ancora oggi conserva un forte valore economico, culturale e identitario.

Il mondo rurale come motore di socialità e crescita

Una giornata che ha dimostrato come il mondo rurale possa ancora essere protagonista, diventando occasione di crescita, socialità e vera valorizzazione del territorio e delle sue vocazioni rurali.