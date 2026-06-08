Attualità

Aquara, tradizioni che resistono al tempo: ieri la festa della tosatura delle pecore

Ad Aquara rivive la tradizione con la Festa della Tosatura presso l'Azienda Agricola Muraro-Marmo. Coinvolti tosatori storici, allevatori e bambini.

Alessandra Pazzanese

Quella appena trascorsa è stata una domenica all’insegna della ruralità autentica e delle tradizioni che resistono al tempo, ad Aquara. Presso l’Azienda Agricola Muraro-Marmo si è svolta la Festa della Tosatura, un momento che ha richiamato allevatori, veterinari, i tosatori storici provenienti da Montesano sulla Marcellana, gli amministratori e cittadini curiosi.

Un evento aperto a tutti che ha trasformato il lavoro nei campi in una festa della comunità, dove protagonisti sono stati anche i più piccoli, impegnati ad aiutare nella raccolta della lana.

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