Aquara, tornano “Le Domeniche della Salute”, appuntamento con il chirurgo cardio-vascolare Mario De Laurentiis

Nuovo appuntamento con “Le Domeniche della Salute” ad Aquara e per la prossima giornata dedicata alla prevenzione, quella del 15 settembre, a disposizione degli utenti che vorranno sottoporsi alle visite gratuite ci sarà il chirurgo cardio-vascolare, dott. Mario De Laurentiis.

Le visite

Le visite saranno effettuate presso la Nuova Guardia Medica di via Garibaldi a partire dalle ore 9:30.

Le prenotazioni potranno essere effettuate telefonando al centralino del Comune, al numero 0828-962003 o alla parafarmacia Dorato al numero 320-7006810.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dall’amministrazione comunale di Aquara, guidata dal sindaco Antonio Marino, allo scopo di garantire a tutti i cittadini, residenti e non, la possibilità di sottoporsi a visite e controlli medici gratuitamente e senza percorrere molti chilometri.

Nel corso del tempo sono stati centinaia gli utenti che hanno usufruito del servizio, in diversi casi, la visita effettuata, ha permesso ai pazienti di intercettare tempestivamente seri problemi di salute e quindi di intervenire in tempo utile per curarsi.

Dalla Casa Comunale hanno già fatto sapere che domenica, 22 settembre, a disposizione degli utenti, ci sarà la dottoressa Iole Pecori, specialista in urologia e malattie della prostata.