Aquara: tavola rotonda tra amministratori per parlare di Green Communities

Un incontro per discutere di territorio e Green Communities come opportunità di sviluppo si è tenuto in località Piano di Aquara.

A prenderne parte i sindaci, gli amministratori comunali e i tecnici dei comuni degli Alburni e della Valle del Calore, il presidente nazionale dell’Uncem (Unione Nazionale Comuni Enti Montani), Marco Bussone, il presidente dell’Uncem Campania, Vincenzo Luciano, tanti rappresentanti delle Comunità Montane di diversi territori e numerosi imprenditori agricoli del Cilento.

L’incontro

Attraverso l’incontro, l’Uncem ha voluto promuovere il dibattito sull’attuazione della “Strategia delle Green Communities” in Campania, sullo sviluppo locale e sul ruolo delle aree montane nella transizione climatica, energetica e ambientale tra nuove opportunità economiche e crescita inclusiva delle comunità locali.

Le dichiarazioni

“L’incontro ci ha dato l’opportunità di condividere e scambiare importanti riflessioni e proposte sulle Green Communities e sulle nuove politiche per il rilancio dei nostri territori. La partecipazione e l’impegno dei sindaci e delle amministrazioni degli Alburni e del Calore di certo darà ulteriori risultati anche alla luce delle nuove opportunità in campo. Il motivo di fondo della serata è stato quello di lavorare insieme per dare centralità, forza e maggiore identità alla nostre realtà” ha affermato Luciano.

Il presidente Bussone ha messo in luce le opportunità che le Green Communities, ossia comunità locali coordinate e associate tra loro che vogliono realizzare insieme piani di sviluppo sostenibili dal punto di vista energetico, ambientale, economico e sociale, possono rappresentare per i cittadini delle aree interne che quotidianamente si trovano ad affrontare tanti problemi tra cui quello, non trascurabile, dello spopolamento.