Aquara, primo consiglio dell’Unione dei Comuni “Valle del Fasanella”: il sindaco di Ottati eletto presidente

Si è tenuto questa sera, ad Aquara, il primo consiglio dell’Unione dei Comuni “Valle del Fasanella” che comprende i comuni di Aquara, Bellosguardo, Corleto Monforte, Ottati e Sant’Angelo a Fasanella.Durante l’assemblea il sindaco di Ottati, Elio Guadagno è stato eletto presidente.

Le prime dichiarazioni

“Ringrazio i sindaci e i consigliere delegati per aver riposto in me fiducia unanime, che non intendo tradire, mettendo in questo nuovo percorso la stessa passione e impegno che pongo da sempre e quotidianamente nel guidare la mia comunità” ha affermato Guadagno che ha annunciato che il lavoro dell’Unione dei Comuni sarà sempre sinergico.

Gli obiettivi

“Intendo questo nuovo e innovativo ente non in contrapposizione ad altri enti territoriali, bensì ad affiancamento, con solidarietà e sussidiarietà, per una crescita e considerazione omogenea del territorio, garantendo uniformità, efficienza ed economicità dei servizi, a beneficio dei cittadini” ha continuato il neoeletto presidente.

Il sindaco di Corleto Monforte, eletto vicepresidente

A Filippo Ferraro, sindaco di Corleto Monforte è spettato il ruolo di vicepresidente, ad essere nominato presidente del consiglio, Francesco Peduto, delegato del Comune di Bellosguardo e alla vicepresidenza del Consiglio dell’Unione, Elena Sorgente, delegata del Comune di Aquara.

Lo scopo dell’organizzazione costituita tra i cinque enti alburnini è quello di creare un organismo capace di rafforzare il ruolo delle Unioni dei Comuni nella gestione associata dei servizi, ma con meno enti in modo che gli obiettivi e le esigenze di ogni comune siamo più chiari e più facilmente conciliabili in un’ottica di cooperazione.