Aquara: iniziati questa mattina i lavori sulla strada Canale – Ponte Calore. Le interviste

Sono stati consegnati questa mattina i lavori di manutenzione straordinaria sulla strada Canale – Ponte Calore, nel Comune di Aquara.

Il finanziamento

Per gli interventi, il Comune di Aquara, retto dal sindaco Antonio Marino, ha beneficiato di un finanziamento di 998.064,88 euro stanziati con fondi statali per le medie opere e per il risanamento idrogeologico e idraulico.

La soddisfazione dell’amministrazione

Soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale e dei cittadini per interventi che dovrebbero terminare in estate e che di certo permetteranno, a quanti raggiungeranno Aquara, di poter usufruire di una viabilità ottimale e sicura.