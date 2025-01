Aquara: chiusa la Strada Comunale Masusano – Perato

Il muro di contenimento adiacente alla Strada Comunale Masusano – Perato, nel Comune di Aquara, ha subito delle lesioni, probabilmente a causa del maltempo degli ultimi giorni e, pertanto, si è resa necessaria la chiusura del tratto stradale.

La decisione

La chiusura urgente della strada, ufficializzata con apposita ordinanza firmata dal sindaco, Antonio Marino, ha fatto seguito alla segnalazione fatta dall’Ufficio di Polizia Municipale da dove hanno spiegato che il muro presentava un’evidente inclinazione all’altezza di località Santo lanni.

Il divieto d’accesso

L’accesso è stato vietato anche ai pedoni per ragioni di sicurezza e per tutelare la pubblica incolumità.Sulla strada è stata immediatamente posizionata la segnaletica di divieto e vi sono state collocate provvisoriamente delle transenne.

L’Ufficio Tecnico Comunale è stato incaricato della predisposizione e della fornitura della occorrente segnaletica stradale, secondo le norme previste dal Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione. Le Forze dell’Ordine sono state incaricate di vigilare sul rispetto dell’ordinanza che resterà in vigore fino a quando la messa in sicurezza del muro, e quindi del tratto stradale, non sarà completata.