Aquara, il Comune ordina la messa in sicurezza di edifici fatiscenti e abbandonati

Ad Aquara il sindaco, Antonio Marino, ha firmato un avviso pubblico in cui si informa la cittadinanza della necessità di mettere in sicurezza gli edifici fatiscenti o in stato di abbandono che rappresentano un pericolo per la pubblica incolumità.

L’avviso del Comune

L’avviso è stato esposto in seguito ad una ricognizione di massima, effettuata dallo stesso Ente, attraverso sopralluoghi e verifiche esterne degli edifici, che ha permesso di individuare, nel territorio comunale e in particolare nel centro storico, la presenza di diversi edifici abbandonati e fatiscenti.

“I fabbricati in questione, se non messi in sicurezza, sono potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità; inoltre, essendo in stato di abbandono, diventano facilmente ricovero di piccioni, ratti, ed altri animali potenzialmente portatori di insetti parassiti e di malattie pericolose per la salute umana”, hanno fatto sapere dalla casa comunale informando che i possessori degli immobili sono ritenuti responsabili del mancato intervento di messa in sicurezza e che, in caso di danni a persone o cose, sono punibili penalmente e civilmente.

Le precisazioni del sindaco Antonio Marino

“Con questa comunicazione, e diffida di carattere generale, si vuole informare la cittadinanza che corre obbligo, per i proprietari degli immobili in questione, di intervenire con urgenza, senza necessariamente attendere diffide od ordinanze da parte del Comune che comporterebbero anche sanzioni penali in caso di inottemperanza ed inadempienza” ha specificato il sindaco Marino sollecitando i proprietari ad attivarsi e garantendo la disponibilità dell’Ufficio Tecnico dell’ente ad offrire supporto e chiarimenti a quanti ne avranno necessità.