Aquara: giovani ballerini trionfano al “Grand Prix de la Dance”

Successo per quattro ballerini di Aquara che ieri hanno gareggiato durante il campionato denominato “Grand Prix de la Dance” tenutosi a Napoli. I giovani danzatori di Aquara ossia Eduardo, Rosa, Camilla e Caterina della scuola “La filleè mal gardee” e iscritti all’associazione artistico culturale aquarese “Tersicore” sono stati preparati dal maestro Cosimo Morra e sono riusciti a conquistare il primo titolo provinciale.

Giovani talenti crescono

Alla scuola salernitana a cui i ragazzi sono iscritti, in quanto riconosciuta dall’Acsi e al Coni e quindi in grado di garantire la partecipazione ai ballerini a tutti i campionati, è stato riconosciuto il “Premio Oscar per la miglior scuola” grazie anche al talento dei giovani aquaresi che, come ha ricordato il maestro Morra, campione nazionale di danze latine, hanno dato il massimo.

I prossimi impegni

Nei prossimi mesi i talenti della Valle del Calore si receranno personalmente presso il Teatro Cilea di Napoli per la grande cerimonia di premiazione. Ai nuovi campioni sono arrivati i complimenti dell’amministrazione comunale di Aquara, guidata dal sindaco, Antonio Marino e di tutti i cittadini orgogliosi.